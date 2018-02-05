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Энергоснабжение в Брянской области полностью восстановлено

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Энергоснабжение, которое было нарушено в связи с ухудшением погодных условий и сильным снегопадом, восстановлено во всех 17 районах Брянской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Последствия происшествий, произошедших в результате снегопадов и сильного ветра, были устранены 4 февраля к 23:00. В ликвидации аварий приняли участие аварийно-восстановительные бригады энергетических компаний, а также специалисты муниципальных образований и МЧС, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Сотрудники регионального управления МЧС на снегоходах оперативно доставляли ремонтников к местам порыва линий электропередачи, а также помогали в расчистке местности от упавших деревьев. Всего в области работали 483 человека и 162 единицы техники.

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