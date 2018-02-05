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Междугородние автобусы Татарстана приостановили работу из-за снегопада

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В Казани за 12 часов выпало 79% от месячной нормы снега, показатель достиг 22 мм. Данные по Татарстану варьируются от 10 до 15 мм. Не прекращается сильный южный ветер, местами с порывами до 25 м/с. Видимость на дорогах составляет всего 500 м. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Из-за сложных погодных условий в Казани введен план «Буран». В аэропорту были задержаны и отменены некоторые рейсы. Закрыты две ледовые переправы, не ходят междугородние автобусы. Детям разрешено не посещать школы и детсады. Дороги региона расчищают 484 единицы спецтехники.

Напомним, интенсивный снегопад обрушился на 13 регионов Центральной России. Причиной непогоды стали два циклона, пришедшие с северо-запада и из Средиземноморья. Произошли отключения электричества в Московской, Тульской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Брянской областях. 

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