Врио главы правительства Дагестана доставили на допрос в ФСБ

В понедельник, 5 февраля, силовики задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, а также двух вице-премьеров — Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова.

Сообщается, что задержанные доставлены в региональное управление ФСБ России. Ранее стало известно, что в домах дагестанских чиновников, в том числе Гамидова, были проведены обыски.

В конце января сообщалось о том, что в Дагестан для проверки состояния законности приехала специальная прокурорская комиссия из Москвы. За время ее работы по уголовным делам задержали мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора столицы республики Магомеда-Расула Гитинова.