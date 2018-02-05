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Один человек погиб и два пострадали в аварии в Брянской области

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Один человек погиб, еще двое получили телесные повреждения в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Брянской области.

Инцидент произошел на 6-м км трассы М-3 «Украина» в районе поселка Суземка Брянской области 4 февраля в 17:25. По предварительным данным, 23-летний водитель за рулем автомобиля LADA Granta по неизвестной причине выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем LADA Kalina, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В результате виновник аварии от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель второго легкового автомобиля — 39-летний мужчина — получил несколько переломов, 20-летняя девушка-пассажир — множественные ушибы. Пострадавших в состоянии травматического шока доставили в медицинское учреждение.

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