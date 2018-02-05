Дым от пожаров на Коркинском разрезе окутал два района Челябинска

Жители Ленинского и Советского районов Челябинска жалуются на удушливый запах и гарь. Источник дыма — три пожара на Коркинском угольном разрезе, которые продолжаются уже около трех недель.

Ликвидации очагов мешает то, что они расположены в труднодоступных местах. Об этом сообщает ИА «Урал-пресс-информ». Ранее пожары тушила Челябинская угольная компания, которой принадлежал объект. Однако в октябре 2017 года добыча угля прекратилась.

Коркинский разрез является самым крупным карьером в Евразии. Наряду с городской свалкой он признан основным загрязнителем воздуха в Челябинске. Полномочия по дальнейшей рекультивации территории переданы ООО «Промрекультивация».

Как ранее писал портал iz.ru, в Челябинской области в конце сентября – начале октября зафиксировано повышение концентрации в воздухе радиоактивного изотопа рутений-106 (Ru-106). Эксперты подтвердили, что загрязнение не представляет опасности для населения, так как его уровень в десятки раз ниже предельных концентраций.