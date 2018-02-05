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МОК изучал для приглашения россиян на ОИ-2018 анонимные данные

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отвечавшая за приглашение российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года комиссия изучала анонимные данные.

«Комиссия в очередной раз проделала большую работу, проверяя дела анонимно. Это означает, что они не знали, какая информация принадлежит тому или иному спортсмену», — цитирует Баха телеканал RT.

Он также отметил, что у членов комиссии были только число и доступ к различным источникам информации. По словам главы МОКа, это подчеркивает честность по отношению ко всем спортсменам.

Ранее 5 февраля стало известно, что МОК отказал 15 россиянам (13 спортсменам и двум тренерам), оправданным CAS, в приглашении для Играх в Пхёнчхане. 

После решения CAS Бах заявил, что организации нужна реформа. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на это заявила, что реформа нужна самому МОКу.

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