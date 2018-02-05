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Вертолет японских Сил самообороны упал на юго-западе страны

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Фото: Global Look Press/Ramiro Agustin Vargas Tabares
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Вертолет японских Сил самообороны упал на юго-западе страны в префектуре Сага. Об этом сообщил телеканал NHK. 

По информации журналистов, инцидент произошел рядом со зданием начальной школы в городе Кандзаки.

Также сообщается, что после падения воздушное судно загорелось. Информации о пострадавших нет. 

Как писал портал iz.ru ранее, 13 января, три человека погибли при падении вертолета на дом в американском городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). Четвертый человек, находившийся на борту, получил ранения. Также был травмирован еще один человек, находящийся на земле.

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