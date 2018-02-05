Вертолет японских Сил самообороны упал на юго-западе страны в префектуре Сага. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации журналистов, инцидент произошел рядом со зданием начальной школы в городе Кандзаки.

Также сообщается, что после падения воздушное судно загорелось. Информации о пострадавших нет.

Как писал портал iz.ru ранее, 13 января, три человека погибли при падении вертолета на дом в американском городе Ньюпорт-Бич (штат Калифорния). Четвертый человек, находившийся на борту, получил ранения. Также был травмирован еще один человек, находящийся на земле.