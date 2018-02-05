Ягненок с пятью копытами родился в Великобритании

На одной из ферм на севере Великобритании родился ягненок с пятью копытами, сообщает The Northern Echo.



Rare five-legged lamb is now part of a farming family https://t.co/tWCkFH7tEE — The Northern Echo (@TheNorthernEcho) February 4, 2018

Хозяйка дала ему кличку Хоуп (надежда. — iz.ru). У ягненка три полностью развитых передних ноги с небольшим отростком у одной из них. По словам хозяев, животное ведет себя как обычный ягненок и не чувствует никакого дискомфорта.

Изначально ягненка выращивали на убой, но в итоге было решено оставить его в качестве питомца.

В сентябре 2017 года сообщалось, что в Камбодже местный фермер из провинции Бантеаймеантьей разводит генетически модифицированных свиней. Мышц у животного так много, что оно не может нормально ходить, зато мяса и сала дает больше, чем обычные сородичи.