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Главу мурманского ТСЖ наказали условно за ущерб ТЭЦ на 3 млн рублей

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Суд в Мурманске вынес приговор в отношении председателя правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Северное сияние». Его обвинили в нанесении ущерба ПАО «Мурманская ТЭЦ» на сумму в 2,6 млн рублей.

Как сообщает ИА «Би-порт», незаконные махинации обвиняемый совершал в период с мая 2015 по апрель 2016 года. Не по адресу уходили деньги, которые должны были поступить в счет оплаты за оказанные ТЭЦ услуги. Председатель ТСЖ расходовал их по своему усмотрению.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд учел это при вынесении приговора. Местного жителя отстранили от руководства ТСЖ и назначили 1 год 6 мес. условно. Наказание не связано с лишением свобод. Кроме того, в течение двух лет он не сможет работать в сфере ЖКХ.

Портал iz.ru в октябре сообщал о том, что актер Владимир Этуш выиграл суд у правления ТСЖ, которое требовало от жильцов заплатить $2,5 млн за право на аренду земли.

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