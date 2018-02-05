СК Оренбургской области выясняет обстоятельства взрыва баллона с газом

Региональный Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту взрыва газового баллона в жилом многоквартирном доме по улице Советской города Гая Оренбургской области.

Инцидент произошел сегодня, 5 февраля около 10:00. По предварительной версии, взрыв баллона с газом произошел в тот момент, когда сотрудники местного ЖЭУ проводили ремонтные работы в одном из помещений пятиэтажного жилого дома, сообщает РИА «Оренбуржье».

В результате происшествия несколько жильцов пострадали. Их доставили в медицинское учреждение. Остальных жителей дома эвакуировали. Сейчас на месте ЧП работают следователи регионального СК, которые выясняют степень причастности сотрудников обслуживающей компании к происшествию и опрашивают свидетелей, спасатели МЧС, а также следственно-оперативная группа.