Дополнительные автобусы пустят в Москве из-за непогоды

В Москве подготовили 40 дополнительных автобусов для обслуживания 14 трамвайных маршрутов из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

«На понедельник мы заранее усилили ряд трамвайных маршрутов дополнительными автобусами — всего зарезервировано более 40 транспортных средств», — отметили в ведомстве.

В Мосгортрансе пояснили, что автобусы запустят в случае увеличения интервалов движения на маршрутах.

Ранее, 5 февраля, департамент транспорта Москвы предупредил жителей столицы о сложных погодных условиях в городе и призвал автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте.