Электроснабжение восстановили в четырех регионах России

Энергетики полностью восстановили энергоснабжение в четырех из шести регионах Центрального федерального округа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального федерального округа.

«В Брянской, Смоленской, Тульской, Калужской областях энергоснабжение восстановлено полностью», — сказал представитель ЦРЦ МЧС.

В результате мощного снегопада в Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Тульской областях были обесточены почти 600 населенных пунктов, в которых проживают почти 63 тыс. человек.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются в Московской и Владимирской областях. Их планируется завершить к полудню 5 февраля.

Ранее в понедельник Московская объединенная электросетевая компания сообщила об устранении неполадок, в результате которых без света остались северные и западные районы Подмосковья.