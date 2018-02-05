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Пик задержек рейсов в аэропортах Москвы пройден

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Работа московских аэропортов нормализуется, пик задержек рейсов пройден.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы московской воздушной зоны.

«Длительных задержек рейсов продолжительностью свыше двух часов нет. Самолеты взлетают и садятся штатно. На запасные аэродромы больше не уходят», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что все самолеты перед вылетом проходят обработку противообледенительной жидкостью, а аэродромы расчищаются в соответствии с графиком.

За двое суток с 3 по 5 февраля в Москве выпало 122% месячной нормы снега. Высота снежного покрова в столице к утру 5 февраля достигла 43 см.

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