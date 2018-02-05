Пик задержек рейсов в аэропортах Москвы пройден

Работа московских аэропортов нормализуется, пик задержек рейсов пройден.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы московской воздушной зоны.

«Длительных задержек рейсов продолжительностью свыше двух часов нет. Самолеты взлетают и садятся штатно. На запасные аэродромы больше не уходят», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что все самолеты перед вылетом проходят обработку противообледенительной жидкостью, а аэродромы расчищаются в соответствии с графиком.

За двое суток с 3 по 5 февраля в Москве выпало 122% месячной нормы снега. Высота снежного покрова в столице к утру 5 февраля достигла 43 см.