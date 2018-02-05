Четыре человека погибли при столкновении 53 машин в Китае

В китайской провинции Юньнань четыре человека погибли в результате массовой аварии с участием 53 автомобилей. По данным местных властей, ДТП произошло на скоростном шоссе Кунмин–Чучжоу утром в понедельник, 5 февраля.

Сообщается, что причиной крупной аварии стали погодные условия. В ночь на понедельник в регионе была зафиксирована температура ниже нуля, а также прошел снег с дождем. Отмечается, что обычно в этой южной провинции температура в феврале не опускается ниже +6 градусов.

Портал iz.ru писал о гибели семи человек в Боливии в результате крупного ДТП. Микроавтобус столкнулся с грузовиком на автотрассе, которая связывает центральный департамент Кочабамба с городом Оруро на западе страны.