Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Департамент транспорта Москвы предупредил жителей столицы о сложных погодных условиях в городе и призвал автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте.

«В Москве продолжается метель, идет сильный мокрый снег, на дорогах образовались снежные заносы и гололедица. Дороги будут очень загружены. Просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского», — цитирует заявление ведомства агентство городских новостей «Москва».

Ранее вице-мэр города Петр Бирюков сообщил, что к вечеру 5 февраля в Москве может выпасть еще 20 см снега. По его данным, с утра субботы до вечера воскресенья в столице выпало 38 см снега, что превышает месячную норму февраля.