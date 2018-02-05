Прямой эфир

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Департамент транспорта Москвы предупредил жителей столицы о сложных погодных условиях в городе и призвал автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте.

«В Москве продолжается метель, идет сильный мокрый снег, на дорогах образовались снежные заносы и гололедица. Дороги будут очень загружены. Просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского», — цитирует заявление ведомства агентство городских новостей «Москва».

Ранее вице-мэр города Петр Бирюков сообщил, что к вечеру 5 февраля в Москве может выпасть еще 20 см снега. По его данным, с утра субботы до вечера воскресенья в столице выпало 38 см снега, что превышает месячную норму февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Снегопад обрушил на Москву 122% месячной нормы осадков
Школьникам Москвы разрешили не ходить на учебу из-за снегопада

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017