Пять человек погибли в ДТП в Ленинградской области

Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Ленинградской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.

Как передает «РИА Новости», четыре человека скончались на месте, еще один умер в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются.

Портал iz.ru писал о том, что ребенок и трое взрослых погибли в результате столкновения легковых автомобилей на федеральной автодороге Санкт-Петербург – Псков. Авария произошла 4 февраля около 17:45 мск в Гатчинском районе Ленинградской области.