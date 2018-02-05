Автомобильное движение в Саратове парализовано

Пробки в девять баллов зафиксированы в Саратове. Соответствующие данные представлены сервисом «Яндекс.Пробки». На автомобильное движение сильно повлияли мокрый снег и дождь.

В свою очередь ИА «Взгляд-инфо» отмечает, что центр Саратова сейчас относительно свободен однако большие заторы отмечаются на подъездах к нему. К примеру, движение по Большой Горной улице от улицы Чапаева до улицы Танкистов полностью парализовано.

Синоптики предупреждают, что осадки в Саратове не прекратятся в течение всего дня. Госавтоинспекция советует водителям пересесть на общественный транспорт.

Транспортный коллапс ожидают сегодня в Москве, где в минувшие выходные выпало более месячной нормы осадков. Высота сугробов превысила рекордные для этой зимы 64 см. К вечеру в Москве выпадет еще 20 см снега, сообщил вице-мэр города Петр Бирюков.