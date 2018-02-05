Власти выплатят по 1 млн рублей семьям моряков пропавшего судна «Восток»

Семьи членов экипажа пропавшего в Японском море судна «Восток» получат по 1 млн рублей от правительства Сахалинской области.

«В региональном правительстве сейчас занимаются решением организационных вопросов. Необходимо оказать поддержку семьям моряков», — цитирует местных властей «РИА Новости».

Глава региона Олег Кожемяко также поручил профильным ведомствам проконтролировать процесс выплаты компенсаций от судовладельца и фонда социального страхования.

1 февраля гендиректор компании-судовладельца Станислав Мальчевский сообщил, что родственникам моряков выплатят по 1,5 млн рублей.

Рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь 25 января. Оно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/c.