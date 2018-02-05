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Власти выплатят по 1 млн рублей семьям моряков пропавшего судна «Восток»

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Фото: пресс-служба Главного управление МЧС России по Приморскому краю/25.mchs.gov.ru
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Семьи членов экипажа пропавшего в Японском море судна «Восток» получат по 1 млн рублей от правительства Сахалинской области. 

«В региональном правительстве сейчас занимаются решением организационных вопросов. Необходимо оказать поддержку семьям моряков», — цитирует местных властей «РИА Новости».

Глава региона Олег Кожемяко также поручил профильным ведомствам проконтролировать процесс выплаты компенсаций от судовладельца и фонда социального страхования. 

1 февраля гендиректор компании-судовладельца Станислав Мальчевский сообщил, что родственникам моряков выплатят по 1,5 млн рублей

Рыболовецкое судно «Восток» перестало выходить на связь 25 января. Оно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/c.

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