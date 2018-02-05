Поддельные платежи на сумму более 900 млн рублей выявили в Хабаровске

Полицейские в Хабаровске выявили незаконный оборот платежных поручений на сумму более 900 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, 49-летний житель регионального центра в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы.

Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал. Максимальная санкция за совершение данных преступлений предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве за подделку документов задержали группу из девяти человек. В «центре помощи мигрантам» работали уроженцы Центрально-Азиатского региона. Мошенники изготовляли документы сторонникам террористов и нелегалам.