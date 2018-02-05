Прямой эфир

Поддельные платежи на сумму более 900 млн рублей выявили в Хабаровске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Хабаровске выявили незаконный оборот платежных поручений на сумму более 900 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, 49-летний житель регионального центра в течение двух лет предоставлял в банки краевой столицы поддельные платежные документы.

Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал. Максимальная санкция за совершение данных преступлений предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве за подделку документов задержали группу из девяти человек. В «центре помощи мигрантам» работали уроженцы Центрально-Азиатского региона. Мошенники изготовляли документы сторонникам террористов и нелегалам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Против экс-замглавы ФСИН Коршунова возбудили новое дело о хищении
ЦБ предупредил россиян о фальшивых банкоматах во время ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017