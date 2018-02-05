Штормовое предупреждение из-за грязного воздуха объявили в Барнауле

В городах Алтайского края, Барнауле и Бийске, объявлено штормовое предупреждение. Причина — повышенное загрязнение воздуха. Из-за отсутствия ветра в атмосфере накопилось много вредных примесей.

Так, в Железнодорожном районе Барнаула норма содержания сажи превышена в 1,5 раза. Уровни содержания сажи, взвешенных веществ и оксида углерода превышены еще в четырех районах города, отмечает ресурс altapress.ru.

Городским предприятиям и транспорту рекомендовано сократить вредные выбросы до 16:00 5 февраля.

Портал iz.ru 3 февраля сообщал о том, что в Красноярске объявлен режим «черного неба». Он был введен из-за загрязнения воздуха и будет действовать до 19:00 5 февраля.