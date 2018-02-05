Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в США

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Южной Каролине.

«Мои мысли и молитвы со всеми, кого затронуло утреннее столкновение поездов в Южной Каролине», — написал американский лидер в Twitter.

Трамп также поблагодарил экстренные службы за хорошую работу.

Пассажирский поезд Amtrak, направлявшийся из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым составом компании CSX около города Кейси. Инцидент произошел 4 февраля около 2:35 по местному времени (10:35 мск).

В результате столкновения сошли с рельсов несколько вагонов. В пассажирском поезде из 147 человек пострадали 116, в том числе погибли два члена локомотивной бригады.