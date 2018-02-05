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Полиция проверяет информацию об избиении продюсера Сосо Павлиашвили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Московские полицейские проверяют информацию об избиении продюсера певца Сосо Павлиашвили 28-летнего Георгия Габедавы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел в субботу, 3 февраля, в одном из домов на улице Дмитрия Ульянова, сообщает «Московский комсомолец».

Знакомый предложил продюсеру и его супруге пожить в его комнате в коммуналке, что не устроило соседей, которые считали, что квартира принадлежит им.

В день, когда супруги хотели покинуть квартиру, между Габедавой и одним из соседей произошел конфликт, переросший в драку. 

«Георгия очень сильно били по лицу. Позже у него диагностировали перелом челюсти и носа. Также Георгий получил три пулевых ранения, два из них в живот, одно в бок», — рассказала его супруга.

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