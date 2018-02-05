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Голодец описала новации в Международном конкурсе имени Чайковского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В конкурсную программу очередного XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского включат еще одну специальность — духовые инструменты, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

«Самым главным новшеством, таким совершенно пионерским, будет то, что вводятся конкурсы по двум номинациям — духовые деревянные и духовые медные инструменты. Это новация, она сегодня очень важна для музыкального мира, для развития исполнительского искусства», — пояснила вице-премьер.

Конкурсные выступления пройдут в июне 2019 года. Точные даты еще будут уточняться, сообщает ТАСС.

Международный конкурс имени П.И. Чайковского — престижное состязание академических музыкантов, открытое для заявок со всего мира. Фестиваль проводится с 1958 года с периодичностью в четыре года. Финальные прослушивания проходят в Большом зале Московской консерватории.

До последнего времени в конкурсную программу входило четыре дисциплины: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение (мужчины и женщины).

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