Голодец описала новации в Международном конкурсе имени Чайковского

В конкурсную программу очередного XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского включат еще одну специальность — духовые инструменты, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

«Самым главным новшеством, таким совершенно пионерским, будет то, что вводятся конкурсы по двум номинациям — духовые деревянные и духовые медные инструменты. Это новация, она сегодня очень важна для музыкального мира, для развития исполнительского искусства», — пояснила вице-премьер.

Конкурсные выступления пройдут в июне 2019 года. Точные даты еще будут уточняться, сообщает ТАСС.

Международный конкурс имени П.И. Чайковского — престижное состязание академических музыкантов, открытое для заявок со всего мира. Фестиваль проводится с 1958 года с периодичностью в четыре года. Финальные прослушивания проходят в Большом зале Московской консерватории.

До последнего времени в конкурсную программу входило четыре дисциплины: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение (мужчины и женщины).