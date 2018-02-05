Прямой эфир

ВС Ирана подтвердил смертный приговор работавшему в ЕС ученому

0
Фото: Global Look Press/Jerzy Dabrowski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преподаватель фламандского Свободного университета Брюсселя Ахмадрезе Джалали, обвиняемый в шпионаже, будет казнен. Смертный приговор подтвердил Верховный суд Ирана.

Иранский ученый, имеющий шведское гражданство, преподавал в Италии и Бельгии. Он был арестован в апреле 2016 года во время визита в исламскую республику.

Джалали был обвинен в шпионаже в пользу израильской спецслужбы «Моссад». Кроме того, он якобы был причастен к убийству двух иранцев, которые занимали высокопоставленные должности в структурах ядерной программы страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Иранцу вынесли смертный приговор 21 октября 2017 года, несмотря на протесты ООН. Джалили подал апелляцию, однако Верховный суд ее не удовлетворил.

Таким образом, ученый иранского происхождения может быть казнен в любой момент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Верховный суд Белоруссии подтвердил смертный приговор черным риелторам
Иракский суд вынес смертный приговор гражданину РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017