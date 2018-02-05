ВС Ирана подтвердил смертный приговор работавшему в ЕС ученому

Преподаватель фламандского Свободного университета Брюсселя Ахмадрезе Джалали, обвиняемый в шпионаже, будет казнен. Смертный приговор подтвердил Верховный суд Ирана.

Иранский ученый, имеющий шведское гражданство, преподавал в Италии и Бельгии. Он был арестован в апреле 2016 года во время визита в исламскую республику.

Джалали был обвинен в шпионаже в пользу израильской спецслужбы «Моссад». Кроме того, он якобы был причастен к убийству двух иранцев, которые занимали высокопоставленные должности в структурах ядерной программы страны, передает «Интерфакс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Иранцу вынесли смертный приговор 21 октября 2017 года, несмотря на протесты ООН. Джалили подал апелляцию, однако Верховный суд ее не удовлетворил.

Таким образом, ученый иранского происхождения может быть казнен в любой момент.