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СМИ нашли причины столкновения поездов в Южной Каролине

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Фото: Global Look Press
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Вероятной причиной столкновения поездов в Южной Каролине могло стать нерабочее состояние сигнальных указателей на этом участке пути: они либо были выключены, либо были неисправны. В результате администрация железной дороги давала указания о маршруте следования по рации.

По данным источников телеканала NBC, пассажирский поезд компании Amtrak получил устное разрешение следовать по пути с неправильно установленными стрелками. 

Выход поезда на боковую ветку привел к столкновению с грузовым составом, который на ней стоял, передает Associated Press слова президента компании Amtrak Ричарда Андерсона.

Напомним, пассажирский поезд Amtrak, направлявшийся из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым составом компании CSX около города Кейси (Южная Каролина). Инцидент произошел 4 февраля около 02:35 по местному времени (10:35 мск).

Как сообщал портал iz.ru, в результате столкновения двух поездов сошли с рельсов несколько вагонов. На момент аварии в пассажирском поезде находились 147 человек, 116 из них пострадали, в том числе погибли два члена локомотивной бригады.

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