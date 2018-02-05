В России стартует программа импортозамещения солнечных батарей для космических аппаратов.

Генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) Николай Тестоедов рассказал «Известиям», что входящее в холдинг предприятие «Квант» значительно нарастит выпуск компонентов для солнечных панелей.

Производственные линии для этой цели будут запущены в течение двух-трех лет. В первую очередь речь идет об оснащении российских гражданских и военных спутников.

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В России увеличат выпуск солнечных батарей для спутников