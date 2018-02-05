Прямой эфир

В России увеличат выпуск солнечных батарей для спутников

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России стартует программа импортозамещения солнечных батарей для космических аппаратов. 

Генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» (ИСС) Николай Тестоедов рассказал «Известиям», что входящее в холдинг предприятие «Квант» значительно нарастит выпуск компонентов для солнечных панелей. 

Производственные линии для этой цели будут запущены в течение двух-трех лет. В первую очередь речь идет об оснащении российских гражданских и военных спутников.

Подробнее — в материале «Известий»:

В России увеличат выпуск солнечных батарей для спутников

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Установлен рекорд пребывания в российских скафандрах в открытом космосе
РАН проверит гипотезу об инопланетной конструкции в созвездии Лебедя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017