Москвичи вытолкали застрявший в сугробе автобус

Жители Москвы помогли застрявшему в сугробе у остановки автобусу. Ролик, на котором запечатлено, как пассажиры толкают транспортное средство, выложила на своей странице в Instagram пользователь под ником ol4o.

«Суровая московская зима. Ехала я с работы, трамвая прождала 15 минут, замерзла, думаю, пойду на автобус 238, доеду быстрей до дома, да не тут-то было! За одну остановку до моей мы застряли», — пишет москвичка.

Девушка отметила, что пассажиры «не хотели сдаваться и вытолкали автобус» из сугроба.

Публикация от Ольга Кириллна (@ol4o) Фев 4, 2018 at 10:47 PST

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