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Москвичи вытолкали застрявший в сугробе автобус

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Фото: РИА Новости/Петр Задорожный
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Жители Москвы помогли застрявшему в сугробе у остановки автобусу. Ролик, на котором запечатлено, как пассажиры толкают транспортное средство, выложила на своей странице в Instagram пользователь под ником ol4o.

«Суровая московская зима. Ехала я с работы, трамвая прождала 15 минут, замерзла, думаю, пойду на автобус 238, доеду быстрей до дома, да не тут-то было! За одну остановку до моей мы застряли», — пишет москвичка.

Девушка отметила, что пассажиры «не хотели сдаваться и вытолкали автобус» из сугроба.

Снегопад обрушился на Москву и Подмосковье в ночь на субботу, 3 февраля. Его уже окрестили «снегопадом века». Стихия парализовала движение городского транспорта, задерживаются вылеты в аэропортах. В городе введен предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.

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