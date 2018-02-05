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Аномальные снегопады в Центральной России

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Сильнейший снегопад столетия затронул 13 регионов Центральной России. Осадки принесли два циклона: с северо-запада и из Средиземноморья.

Без электричества — 62 тыс. жителей Московской, Тульской, Владимирской, Калужской, Смоленской и Брянской областей. Перебои устраняют более 400 аварийно-восстановительных бригад. Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России.

Снег налипает на провода и деревья, а порывы ветра местами достигают 20 м/с. На многих дорогах образовались гололедица и снежные заносы. На трассах МЧС развернуло около 2 тыс. пунктов обогрева и питания.

На расчистку федеральных магистралей Росавтодор бросил 400 единиц техники. По прогнозам, в ближайшие дни осадки могут превысить месячную норму.

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