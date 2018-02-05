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РФ предложила США план предотвращения инцидентов на море и в воздухе

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Известиям» заявил, что Москва продолжает предлагать США усовершенствовать двустороннее соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов на море и в воздухе.

«Здесь есть над чем работать с учетом откровенно провокационного поведения американских сил, размещенных неподалеку от рубежей России. Они постоянно задействуются в разведывательных миссиях, тестируют возможности наших средств противовоздушной обороны, нашего Военно-морского флота», — сказал дипломат.

Кроме того, Рябков рассказал, что подготовка к подаче иска в американский суд для разрешения спора о российской дипсобственности в США находится в «продвинутой стадии». 

«Я не берусь оценивать шансы и не хочу сейчас предварять соответствующие юридические действия, которые неизбежно последуют. Но мы, уверяю вас, подготовились к предстоящему периоду весьма и весьма серьезно», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Он также отметил, что Россия намерена «использовать возможности американской судебной системы, которая всегда позиционировалась как абсолютно независимая от других ветвей власти, чтобы попробовать доказать очевидное». 

Подробнее — в интервью «Известиям»: «Мы во вред себе действовать не будем»

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