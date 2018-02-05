Двое военнослужащих Турции погибли в Африне

Двое турецких военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в сирийском Африне за день проведения операции «Оливковая ветвь».

Генштаб Турции принес соболезнования родственникам погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, пишет газета Milliyet.

Отмечается, что в ходе операции 4 февраля были уничтожены пятеро боевиков.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» 20 января. Анкару возмутили планы США создать на сирийско-турецкой границе так называемые «отряды безопасности».

В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отряды угрожают безопасности страны и будут уничтожены еще до формирования.