Прямой эфир

Спецслужбы Великобритании отразили 54 млн кибератак в 2017 году

0
Фото: Global Look Press/Ralf-Udo Thiele
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецслужбы Великобритании в 2017 году отразили 54 млн кибератак и способствовали удалению 120 тыс. ложных интернет-сайтов. 

Об этом сообщает газета Financial Times, в распоряжении которой оказался доклад Национального центра кибербезопасности.

В документе утверждается, что удаление сайтов и отражение кибератак велось с помощью защитной системы Great British Firewall, предусматривающей внедрение программного элемента, осуществляющего фильтрацию сетевого трафика. 

При этом в докладе отмечается, что подавляющее большинство преступлений совершается не «враждебными государственными субъектами», а группировками, которые намереваются извлечь выгоду из продажи похищенных персональных данных.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Россия направила США предложения по договоренности о предотвращении кибератак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канадская транспортная компания обвинила Россию и КНДР в кибератаках
Посольство РФ в США призвало Вашингтон прекратить похищать россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017