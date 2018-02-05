Спецслужбы Великобритании отразили 54 млн кибератак в 2017 году

Спецслужбы Великобритании в 2017 году отразили 54 млн кибератак и способствовали удалению 120 тыс. ложных интернет-сайтов.

Об этом сообщает газета Financial Times, в распоряжении которой оказался доклад Национального центра кибербезопасности.

В документе утверждается, что удаление сайтов и отражение кибератак велось с помощью защитной системы Great British Firewall, предусматривающей внедрение программного элемента, осуществляющего фильтрацию сетевого трафика.

При этом в докладе отмечается, что подавляющее большинство преступлений совершается не «враждебными государственными субъектами», а группировками, которые намереваются извлечь выгоду из продажи похищенных персональных данных.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Россия направила США предложения по договоренности о предотвращении кибератак.