Активисты в Южной Корее выступили против объединения с КНДР на ОИ
В Южной Корее прошла акция против объединения сборных Севера и Юга для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.
Демонстранты собрались у стадиона во время матча со Швецией. Некоторые из них принесли с собой американские флаги. В ходе протеста произошли столкновения с полицией, есть задержанные.
Напомним, в Пхенчхане хоккеистки Южной Кореи и КНДР сыграют в одной команде. На открытии ОИ-2018 атлеты двух стран пройдут вместе под общим флагом.