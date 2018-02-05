Активисты в Южной Корее выступили против объединения с КНДР на ОИ

В Южной Корее прошла акция против объединения сборных Севера и Юга для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Демонстранты собрались у стадиона во время матча со Швецией. Некоторые из них принесли с собой американские флаги. В ходе протеста произошли столкновения с полицией, есть задержанные.

Напомним, в Пхенчхане хоккеистки Южной Кореи и КНДР сыграют в одной команде. На открытии ОИ-2018 атлеты двух стран пройдут вместе под общим флагом.