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Семь человек погибли при обстреле приграничных турецких городов

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Фото: REUTERS/Khalil Ashawi
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Семь человек погибли при обстреле турецких городов в провинциях Хатай и Килис, располагающихся на границе с сирийским районом Африн. Более десяти человек получили ранения. Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Глава турецкого правительства заявил, что по провинции Хатай было выпущено 60 ракет, по провинции Килис — 34, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с резкой критикой западных государств за отсутствие реакции на обстрелы турецких городов и гибель мирных жителей. «Они должны быть террористами, чтобы вы защищали их права?» — обратился к западным странам дипломат.

Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» 20 января текущего года. Анкара решилась на военные действия после того, как США объявили о намерении создать на сирийско-турецкой границе так называемые «отряды безопасности».

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