За сутки более 100 деревьев упали на автомобили в Москве

Свыше 100 деревьев упали на автомобили в Москве за сутки из-за снегопада и ледяного дождя.

Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

Он указал на опасность нахождения вблизи деревьев и призвал москвичей соблюдать осторожность.

На столичный регион в первые выходные февраля обрушился самый сильный снегопад за последние 100 лет.

Как сообщал портал iz.ru, в Москве за выходные повалились более 2 тыс. деревьев.

Один человек погиб в столице в результате падения дерева и последовавшего за ним обрыва ЛЭП.