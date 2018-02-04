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За сутки более 100 деревьев упали на автомобили в Москве

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Фото: РИА Новости/Олег Голод
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Свыше 100 деревьев упали на автомобили в Москве за сутки из-за снегопада и ледяного дождя.

Об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «РИА Новости».

Он указал на опасность нахождения вблизи деревьев и призвал москвичей соблюдать осторожность.

На столичный регион в первые выходные февраля обрушился самый сильный снегопад за последние 100 лет. 

Как сообщал портал iz.ru, в Москве за выходные повалились более 2 тыс. деревьев.

Один человек погиб в столице в результате падения дерева и последовавшего за ним обрыва ЛЭП. 

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