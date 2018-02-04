ФБР займется подготовкой специалистов для СК Белоруссии

Федеральное бюро расследований (ФБР) США займется подготовкой специалистов для Cледственного комитета Белоруссии. Они будут проходить обучение на безвозмездной основе, сообщил глава белорусского ведомства Иван Носкевич.

«На уровне руководства ФБР достигнута договоренность, что американские коллеги готовы принять на безвозмездной основе обучающихся… Пока это будут единичные примеры, а в будущем, я думаю, это обучение будет системно развиваться», — приводит «РИА Новости» слова Носкевича.

Он отметил, что следственный комитет является молодым ведомством и пока у него нет собственного учебного заведения. Однако СК «впитывает наиболее яркие примеры» с целью реализации подобной идеи в стране.

Кроме того, Носкевич заявил, что «в обозримом будущем» США и Белоруссия подпишут договор о правовой помощи по уголовным делам.

Делегация Следственного комитета Белоруссии посетила США на текущей неделе. Белорусские следователи побывали в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне и Академии ФБР.