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Тиллерсон призвал РФ выполнить роль гаранта по уничтожению химоружия в Сирии

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Фото: REUTERS/Martin Acosta
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России не следует блокировать продление мандата Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию (СМР), так как в Сирии продолжаются атаки с использованием отравляющих веществ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Нас очень беспокоят поступающие сообщения об использовании химического оружия, хлора, во время сирийского конфликта. Мы внимательно изучаем ситуацию, мы также призвали Россию выполнить свою роль как гаранта соглашения об уничтожении химического оружия», — приводит ТАСС заявление Тиллерсона на встрече с аргентинским министром иностранных дел и по делам религий Хорхе Фори.

Госсекретарь США отметил, что Москве следует прекратить применение права вето в отношении резолюций, которые необходимы для продления полномочий СМР.

Между тем 23 января постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия предлагает создание новой структуры для расследования химатак в Сирии. По его словам, к СМР остается всё меньше доверия, так как он стал объектом политических манипуляций.

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