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Движение электричек приостановлено в Подмосковье из-за упавшего дерева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Движение электричек приостановлено на перегоне Реутов — Балашиха в Московской области из-за дерева, упавшего на пути. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Московской железной дороги (МЖД).

«Сегодня в 19:25 мск на перегоне Стройка — Балашиха однопутной ветки Реутов — Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги из-за неблагоприятных погодных условий на путь упало дерево и создало препятствие для проезда поездов», — сообщил собеседник агентства.

На место происшествия прибыли специалисты для проведения восстановительных работ. В связи со случившимся пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными видами транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за сильного снегопада в столице было повалено более 2 тыс. деревьев. В связи с непогодой в столичном регионе было объявлено штормовое предупреждение. Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве пострадали пять человек, еще один человек погиб в результате падения дерева и порыва ЛЭП.

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