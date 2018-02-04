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FIS опровергла сообщения о подозрительных пробах лыжников разных стран

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Среди лыжников разных стран нет большого числа подозрительных допинг-проб крови, заявила Международная федерация лыжного спорта (FIS).

«В ответ на утверждения Sunday Times FIS категорически отрицает, что значительное количество лыжников участвовали и участвуют в Олимпийских играх, несмотря на аномальные результаты анализов крови», — приводит «РИА Новости» заявление генсека FIS Сары Льюис.

Напомним, ранее британское издание Sunday Times сообщило со ссылкой на источники, что более 290 лыжников из команд Германии, Франции, России, Австрии, Италии, Норвегии имеют подозрительные допинг-пробы крови, что не мешало им выступать и завоевывать медали.

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