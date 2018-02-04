Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП под Петербургом

Ребенок и трое взрослых стали жертвами столкновения легковых автомобилей на федеральной автодороге Санкт-Петербург — Псков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла около 17:45 мск в Гатчинском районе Ленинградской области. Водитель автомобиля Ford Mondeo выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.

Все находившиеся в салоне Ford Mondeo погибли на месте происшествия, передает ТАСС.