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Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП под Петербургом

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Ребенок и трое взрослых стали жертвами столкновения легковых автомобилей на федеральной автодороге Санкт-Петербург — Псков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. 

По предварительным данным, авария произошла около 17:45 мск в Гатчинском районе Ленинградской области. Водитель автомобиля Ford Mondeo выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi. 

Все находившиеся в салоне Ford Mondeo погибли на месте происшествия, передает ТАСС

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