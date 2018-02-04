Анастасиадис победил во втором туре на выборах президента Кипра

Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии Никос Анастасиадис одержал победу во втором туре на выборах главы государства после подсчета 82,1% бюллетеней. Об этом сообщили в МВД страны.

По данным ведомства, Анастасиадис набрал 56,13% после обработки 82,1% бюллетеней. Его соперник — представитель Прогрессивной партии трудового народа (АКЕЛ) Ставрос Малас набрал 43,87% голосов. Явка составила 73,92%, передает «РИА Новости».

Напомним, после первого тура на выборах президента Кипра никто из кандидатов на пост главы государства не преодолел барьер 50%, в связи с чем было объявлено проведение второго тура.