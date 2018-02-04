Кувейтец получил 31 год тюрьмы за оскорбление трех стран в Twitter

Суд в Кувейте приговорил гражданина страны Абдаллу ас-Салеха к 31 году тюремного заключения за оскорбление в Twitter Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ, сообщили кувейтские СМИ.

Газета Al Qabas отметила, что мужчина в Twitter осудил власти Саудовской Аравии, Бахрейна и ОАЭ за разрыв дипотношений с Катаром, сообщает «РИА Новости».

«Уголовный суд сегодня издал очередной вердикт в отношении пользователя Twitter Абдаллы ас-Салеха, приговорив его к пяти годам тюрьмы, ему вменяется оскорбление ОАЭ в Twitter... После этого вердикта его общий тюремный срок достиг 31 года», — сообщило издание.

Сам ас-Салех на заседании суда не присутствовал, так как сбежал в Великобританию. Приговор был вынесен заочно.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические и торговые связи с Дохой, а также приостановили воздушное и торговое сообщения с крупнейшим экспортером СПГ. Страны обвинили Катар в поддержке терроризма. Кувейт попытался выступить посредником в данном споре.