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Компания Nike презентовала логотип LDNR

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Фото: twitter.com/Daryll Saskia Neita‏
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Известная спортивная компания Nike презентовала новый логотип, специально разработанный в качестве эксклюзивной коллекции одежды для жителей Лондона. Фотографии с новым логотипом были опубликованы на сайте компании.

Выпуск логотипа приурочили к ежегодному марафону, который должен пройти в столице Великобритании предстоящей весной. Новый логотип представляет собой традиционный «росчерк», на котором указан слоган LDNR (сокращенно LDN — Лондон,  R — run — «бежать»).

 

 

 

Многие пользователи Сети неоднозначно отреагировали на выход в свет нового логотипа, так как у большинства из них аббревиатура ЛДНР ассоциируется с названием самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Большинство жителей Донбасса оценили креатив американской компании. Некоторые из них заявили, что ждут выхода футболок с таким логотипом на территории республик.

Лондонский марафон проводится каждую весну с 1981 года. Он является одним из самых массовых забегов в мире.

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