Компания Nike презентовала логотип LDNR

Известная спортивная компания Nike презентовала новый логотип, специально разработанный в качестве эксклюзивной коллекции одежды для жителей Лондона. Фотографии с новым логотипом были опубликованы на сайте компании.

Выпуск логотипа приурочили к ежегодному марафону, который должен пройти в столице Великобритании предстоящей весной. Новый логотип представляет собой традиционный «росчерк», на котором указан слоган LDNR (сокращенно LDN — Лондон, R — run — «бежать»).

Найк вошёл на рынок ЛДНР и теперь конкурирует с Глория Джинс))) pic.twitter.com/1iRQk0bPBP — неЗимний регион (@062_Region) 4 февраля 2018 г.

Многие пользователи Сети неоднозначно отреагировали на выход в свет нового логотипа, так как у большинства из них аббревиатура ЛДНР ассоциируется с названием самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР. Большинство жителей Донбасса оценили креатив американской компании. Некоторые из них заявили, что ждут выхода футболок с таким логотипом на территории республик.

Лондонский марафон проводится каждую весну с 1981 года. Он является одним из самых массовых забегов в мире.