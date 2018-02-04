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Президент Кипра лидирует на выборах главы государства по данным exit poll

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Фото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
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Действующий президент Кипра, кандидат от правоцентристской партии Никос Анастасиадис лидирует на выборах главы государства. Об этом свидетельствуют данные exit poll по итогам второго тура президентских выборов, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По предварительным данным опросов на выходе из избирательных участков, Анастасиадис набирает 53,5% голосов избирателей, за ним следует его противник, представитель Прогрессивной партии трудового народа (АКЕЛ) — Ставрос Малас с результатом 46,5% голосов. Exit poll проводит государственное телевидение Кипра RIC.

Как сообщал портал iz.ru, после первого тура на выборах президента Кипра никто из кандидатов на пост главы государства не преодолел барьер 50%.

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