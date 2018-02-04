Человек пострадал из-за распыления перцового баллончика в Москве

Один человек пострадал в результате распыления перцового баллончика в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

По данным агентства, инцидент произошел на территории Даниловского рынка. О том, кто мог распылить баллончик, не сообщается. Предварительно известно, что причиной инцидента стал конфликт среди посетителей рынка. В настоящее время выясняются подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что восьмиклассник распылил перцовый баллончик в одной из школ Владивостока.