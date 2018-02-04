Оргкомитет Игр-2018 назначил знаменосца команды российских олимпийцев

Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее выйдет команда российских спортсменов, понесет назначенный оргкомитетом Игр-2018 волонтер.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», — сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в комментарии «РИА Новости».

Как ранее сообщал портал iz.ru, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России».