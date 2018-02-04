Прямой эфир
Сюжет:

Оргкомитет Игр-2018 назначил знаменосца команды российских олимпийцев

0
Фото: TAСС/PA Images/David Davies
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее выйдет команда российских спортсменов, понесет назначенный оргкомитетом Игр-2018 волонтер.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», — сообщил первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в комментарии «РИА Новости».

Как ранее сообщал портал iz.ru, 5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение допустить российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом в специальном статусе «спортсмены-олимпийцы из России». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МОК до сих пор ждет $15 млн штрафа от РФ
Обжалование отказа МОКа выдать приглашения спортсменам из РФ продолжится

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017