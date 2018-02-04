Литовский клуб подписал договор с лжефутболистом

Литовский клуб «Паневежис» подписал контракт со лжефутболистом. Баркли Мигель Панзо создал страницу в «Википедии» со своей биографией и в разделе «Карьера» псевдо-форвард указал, что выступал за английский клуб.

В период с 2010 по 2012 год он якобы забил 24 мяча за «Куинз Парк Рейнджерс». Кроме того, «спортсмен» сообщил о трех матчах за сборную Анголы.

В литовской команде отрицают, что совершили сделку на данных из сети. На сайте «Паневежиса» размещен уточняющий комментарий — в нем указано, что соглашение заключили после проверки кандидата.

Менеджеры уверяют, что на тренировках Панзо показал исключительные умения.