Kia выпустит спортивную версию нового седана Cerato

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia готовит к выпуску спортивную модель нового седана Cerato, сообщил проект-менеджер корпорации Деррик Ти.

По его словам, это будет «довольно захватывающая версия», ориентированная в первую очередь на американский рынок.

Проект-менеджер добавил, что в течение следующих нескольких лет модельный ряд Kia Cerato ждут значительные перемены. Ожидается создание более мощной вариации транспортного средства, что уже проделывали с Kia Soul Turbo и Hyundai Elantra Sport. Для европейских потребителей корпорация предложит модель Pro Cee'd GT, укомплектованный двигателем на 200 л.с.

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