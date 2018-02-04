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Kia выпустит спортивную версию нового седана Cerato

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Фото: youtube.com
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Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia готовит к выпуску спортивную модель нового седана Cerato, сообщил проект-менеджер корпорации Деррик Ти.

По его словам, это будет «довольно захватывающая версия», ориентированная в первую очередь на американский рынок.

Проект-менеджер добавил, что в течение следующих нескольких лет модельный ряд Kia Cerato ждут значительные перемены. Ожидается создание более мощной вариации транспортного средства, что уже проделывали с Kia Soul Turbo и Hyundai Elantra Sport. Для европейских потребителей корпорация предложит модель Pro Cee'd GT, укомплектованный двигателем на 200 л.с.

Ранее портал iz.ru сообщал, что французская автомобильная компания Renault выпустила сразу две специальные модификации бюджетного кроссовера Renault Kwid, оформленные в стиле комиксов от Marvel.

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