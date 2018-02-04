Курсантов МЧС привлекли к расчистке улиц городов в ЦФО

МЧС привлекло курсантов вузов министерства к расчистке от снега улиц ряда городов в Центральном федеральном округе, сообщила пресс-служба МЧС.

МЧС задействовало курсантов вузов министерства для расчистки от снега улиц в некоторых городах Центрального федерального округа. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС России.

«Личный состав аэромобильных группировок вузов министерства работает в регионах Центрального федерального округа, которые попали под влияние циклона. В Москве и Московской области, Воронеже и Иваново более 500 курсантов в условиях сильной метели, гололеда взялись за лопаты и расчищают тротуары и дороги», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

МЧС сообщило также, что курсанты уже не в первый раз привлекаются к расчистке улиц. В первую очередь их направляют к местам проживания маломобильных граждан, ветеранов и туда, где гуляют дети.

МЧС совместно с ГИБДД организовало 250 оперативных групп, на дорогах ЦФО развернуты 33 подвижных и более чем 1,7 тыс. стационарных пунктов обогрева и питания.

Напомним, 3 и 4 февраля на Москву обрушился небывалый снежный шторм. По оценке синоптиков нынешние снегопады стали сильнейшими для февраля за последние 100 лет. В Москве в связи со снегопадами был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, известно о гибели одного человека, число пострадавших достигло пяти.