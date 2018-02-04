Эксперты назвали самые вредные для автомобиля привычки водителей

Автомобильные эксперты назвали пятерку самых вредных для автомобиля привычек автомобилистов, подобные действия могут серьезно сократить срок службы машины.

На первой строчке в «хит-параде» вредных привычек — несоблюдение сроков технического обслуживания. Эксперты отмечают, что срок службы автомобиля может быть продлен за счет своевременной замены «расходников», масла, фильтров и т.п., сообщает «Федеральное агентство новостей».

На втором месте — игнорирование водителем предупреждающих сигналов на приборной панели. Третьей вредной привычкой названо несоблюдение правил эксплуатации трансмиссии. Эксперты отметили, что ремонт трансмиссионных систем стоит недешево.

Четвертой вредной привычкой стало движение в режиме «старт-стоп», при котором автомобиль быстро разгоняется и тормозит, что приводит не только к повышенному расходу топлива и тормозных колодок, но и негативно сказывается на других системах автомобиля.

Наконец, пятой вредной привычкой эксперты считают несвоевременную замену старой «резины» на новую. Они напоминают, что езда на старых покрышках может стать причиной ДТП.