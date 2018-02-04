Число пострадавших при столкновении поездов в США возросло до 70
Количество пострадавших в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина увеличилось до 70 человек, заявил представитель офиса шерифа округа Лексингтон.
«К настоящему моменту мы доставили около 70 пассажиров с различными ранениями в местные больницы», — сказал представитель местных властей.
Как ранее сообщал портал iz.ru, в результате столкновения двух поездов сошли с рельсов несколько вагонов. Два человека погибли. Всего в момент аварии в вагонах находились 147 пассажиров.